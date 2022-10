Is Madonna uit de kast gekomen? Nieuw filmpje van popster verrast fans

“Als ik mis, dan ben ik gay”, staat er te lezen bij de laatste TikTokvideo van Madonna. Op het filmpje is te zien hoe ze een roze onderbroek in een vuilnisbak probeert te gooien, maar die mist. “Maar dit is queer-baiting”, klinkt het als commentaar bij heel wat volgers. Volgens haar fans is de zangeres dus helemaal niet homoseksueel, en is dit enkel een schreeuw om aandacht.