Duizend bezoekers nemen kijkje in het Truiense dierenasiel

Sint-Truiden

Na twee jaar coronapauze kon het dierenasiel in Sint-Truiden eindelijk weer een opendeurdag organiseren. Maar liefst duizend bezoekers kwamen een kijkje nemen, verdeeld over twee dagen.

“Het deed deugd om al die gezichten terug te zien en de zware periode achter ons te laten”, zegt voorzitter van het dierenasiel Filip Zurinckx. “Onze vrijwilligers hebben tijdens corona niet stilgezeten. Het grote aantal binnengebrachte dieren werd steeds met de beste zorgen omringd. Voor deze opendeurdag konden we beroep doen op een demonstratie met politiehonden, die erg gesmaakt werd. En ook onze voorstelling van de asielhonden die ter adoptie aangeboden worden, kende een groot succes. De volgende dagen hopen we verschillende plaatsingen te voltooien. Daarnaast is de opendeurdag een flinke en broodnodige financiële steun voor het asiel, waarvoor wij alle bezoekers nogmaals van harte bedanken.” jcr