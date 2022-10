Standard buigt zich over kwestie-Amallah: wordt spelmaker op non-actief gezet?

Standard beslist dinsdag hoe het verder moet met Selim Amallah (25). De Marokkaanse international, bezig aan zijn laatste contractjaar in Luik, werd niet opgenomen in de wedstrijdselectie tegen Charleroi nadat hij volgens de club een gebrek aan respect zou hebben getoond tijdens de onderhandelingen over een contractverlenging.

Na maanden van onderhandelen toonde het Luikse bestuur zich bereid om de stevige looneisen van Amallah - met een jaarsalaris van ruim boven het miljoen - in te willigen. Daarop besloot de speler om zijn voorstel alsnog in te trekken. Geen correcte manier van onderhandelen, vindt Standard. De club besliste daarom om Amallah uit de selectie te weren tegen Charleroi. Een sterk signaal: met vier doelpunten en één assist was Amallah dit seizoen al de meest beslissende speler bij de Rouches. De spelmaker hoopte in de zomer al een transfer te kunnen versieren, maar bleef toch in Luik door een gebrek aan interessante aanbiedingen. Amallah reageerde op de commotie via Instagram. Door een emoji met een lange neus te plaatsen onder het officiële clubstatement trok de speler hun versie alvast in twijfel.

Vandaag wordt beslist hoe het nu verder moet met Amallah. Als de middenvelder definitief op non-actief wordt gezet, zou dat zijn voorbereiding op het WK ernstig kunnen verstoren. Vanuit Marokko klinkt het dat een dergelijke beslissing geen invloed zou hebben op zijn kansen op een selectie. Sinds de Afrika Cup begin dit jaar heeft Amallah zich opgewerkt tot een vaste waarde binnen zijn nationale ploeg.