Finalisten Wereld Muziek Concours in de bloemetjes gezet

Riemst

Donderdag 6 oktober werden Harmonieorkest De Volksgalm en Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen - toevallig allebei uit de deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder - door het gemeentebestuur gehuldigd voor hun prachtige resultaten op het Wereld Muziek Concours 2022 in Kerkrade.

De Volksgalm - onder leiding van dirigent Frenk Rouschop - behaalde met 93,53 % een mooie vijfde plaats in de Concertdivisie, terwijl de Werkmanszonen - gedirigeerd door Yves Wuyts - een bronzen medaille behaalden in de eerste categorie Fanfareorkesten. Zowel burgemeester Mark Vos als schepen van cultuur Anja Slangen hadden woorden van lof voor beide muziekmaatschappijen, die waardige ambassadeurs zijn van de muzikaalste gemeente van Vlaanderen. Tijdens de receptie in ontmoetingscentrum ’t Paenhuys mochten voorzitters Jean Pierre Castro en Sander Cleuren een korf streekdranken in ontvangst nemen. (eva)