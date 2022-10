“Een droge dag met lokaal kans op hardnekkige wolkenvelden”

De temperatuur is vrij normaal voor de tijd van het jaar, met maxima op de meeste plaatsen ergens tussen 15 en 16°C. De wind komt uit het oosten en blijft zwak van kracht.

In de nacht naar woensdag wordt het erg fris met minima tussen 2 en 4°C. Lokaal is er wat grondvorst mogelijk. Vooral in landelijke gebieden is er ook kans op mistbanken.

Bekijk hier het weerbericht voor de komende dagen.