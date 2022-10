De Hasseltse Margot Roggen woont nu in Gent om dichter bij haar kinderen en kleinkinderen te zijn. — © Inge Kinnet

Hasselt/Gent

Wie wil weten wat de positie was van de vrouw in de jaren zestig, moet eens luisteren naar het verhaal van de Hasseltse Margot Roggen (74). In de Canvas-reeks ‘Wij, Vrouwen’ schetst ze een beeld waar haar 22-jarige kleindochter zich níets bij kan voorstellen. “Ik mocht zelfs geen geld van mijn eigen rekening halen.”