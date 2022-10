Maasmechelaar naar assisen voor dood van Massimo De Luca

Op 20 juni 2020 bracht Andrea C. de 26-jarige Massimo De Luca met een mes om voor zijn woning in Maasmechelen. Het onderzoek is nu afgerond, waardoor beschuldigde Andrea C. zich voor het hof van assisen in Tongeren moet verantwoorden.

De 51-jarige Andrea lag al langer overhoop met de zoon van zijn nicht. Naar de aanleiding is het zoeken in de relationele sfeer. De moeder van het slachtoffer kon het goed vinden met haar neef Andrea C. Dat alles begon toen de vader van Massimo De Luca in de gevangenis belandde voor zijn aandeel in een cocaïnesmokkel.

Mes op zak

De aanslepende vete escaleerde op 20 juni 2020. Massimo De Luca trok met een groepje vrienden naar de woning van Andrea C., langs de Oude Baan in Maasmechelen. De vijftiger stond er op de stoep voor het appartementsgebouw. Het kwam tot een schermutseling waarbij Andrea C., die het al eerder met Massimo De Luca aan de stok kreeg, een mes bovenhaalde. Hij stak de twintiger neer en die stuikte meteen in elkaar. Andrea C. raakte De Luca in de borststreek waarna de jongeman veel bloed verloor. Zijn vrienden brachten hem meteen over naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, maar alle hulp kwam te laat. Niet lang na zijn aankomst overleed Massimo De Luca. De politie ging meteen massaal ter plaatse naar de Oude Baan. De verdachte verzette zich niet tegen zijn arrestatie en werd meegenomen voor verhoor. Het onderzoek is afgerond en het staat vast dat Andrea C. zich voor moord voor het Tongerse hof van assisen moet verantwoorden. Dat zal ten vroegste pas voor 2023 zijn. Anthony Mallego, advocaat van de beschuldigde, wenste geen commentaar te geven.