Erehaag voor wereldkampioen drumband Sint-Sebastiaan

Pelt

In juli werd de drumband van de Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit Sint-Huibrechts-Lille voor de eerste keer wereldkampioen op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Die monsterscore van 93, 53 procent in de Marching World Divison werd zaterdag deftig gevierd met een officiële huldiging.

Nadat de drumband hun winnende stuk nog eens getoond had aan de talrijke toeschouwers op het dorpsplein, trokken de leden al trommelend naar hun lokaal aan De Kompen. Daar werden ze met een erehaag ontvangen, waarna een academisch gedeelte volgde met toespraken en felicitaties van onder andere burgemeester Frank Smeets. “De voldoening is groot”, zegt voorzitter Jo Hermans. “Hiervoor hadden we al elf keer goud behaald, wat goed is. Maar deze keer werden we echt allereerste en dus wereldkampioen. We hadden nog niet de kans gehad om dit met het dorp te vieren, daarom dit optreden met huldiging.” gvb