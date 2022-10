“De tennisclub behouden op De Koekoek betekent dat er géén plaats is voor padelpleinen en een speeltuin”, stelt een misnoegd Pro Hamont-Achel. — © gvb

Hamont-Achel

Pro Hamont-Achel roept dinsdag voor de tweede keer een verenigde raadscommissie samen in het dossier rond de Achelse tennisclub. De oppositiefractie wil dat de beleidsploeg van Theo Schuurmans (cd&v) klaarheid schept over wat ze ermee van plan is.