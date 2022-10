Belgian Cats zakken van plek 5 naar 7 op wereldranking

Ondanks een vijfde plaats op het voorbije WK in het Australische Sydney zakken de Belgian Cats naar de zevende plaats op de wereldranking. Emma Meesseman en haar ploegmaats blijven wel de op twee na beste ploeg in Europa.

FIBA presenteerde na enkele kwalificatierondes en het WK in Australië (Sydney) een nieuwe wereldranking. De Belgian Cats, die in februari op het WK-kwalificatietoernooi in Washington (Amerika) en de Dominicaanse Republiek (Santo Domingo) twee van de drie wedstrijden wonnen en enkel van olympisch kampioen Amerika verloren en op het WK in Australië op de vijfde stek eindigden, zakken bizar genoeg van plaats vijf naar zeven. Spanje, dat op de tweede plaats stond en zich niet voor het WK kon plaatsen, zakt maar naar de vierde stek. De Belgian Cats, die vorig jaar op het EK de bronzen medaille in Spanje (Valencia) veroverden, zijn na Spanje en Frankrijk wel de op twee na beste ploeg in Europa.

Op 24 en 27 november werken de Belgian Cats twee EK-kwalificatiewedstrijden af in de Leuvense Sportoase tegen Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina. Bij een 2 op 2 staat de deur voor een vierde opeenvolgende EK volledig open. Het EK 2023 vindt plaats van 15 tot 25 juni in Israël/Tel Aviv en Slovenië/Ljubljana.

Top 10 wereldranking

1. Amerika

2. China

3. Australië

4. Spanje

5. Canada

6. Frankrijk

7. België

8. Servië

9. Japan

10. Puerto Rico