Onze tv-tips: over vrouwen, hoogtepunten in bed en een populaire piraat

Tussen de lakens met Geraldine

Play5, di, 21.30u

Geraldine Kemper, bij ons bekend als presentatrice van Big Brother, doet in dit reportagemagazine onderzoek naar de seksualiteit van de vrouw en met name de orgasmekloof tussen mannen en vrouwen. In deze eerste aflevering wil ze weten hoe de orgasmekloof te verklaren valt en praat ze met jongeren over het vrouwelijke lichaam. (tove)

Wij vrouwen

Canvas, di, 21.15u

Een fijne vierdelige docureeks over de evolutie van de positie van vrouwen in onze samenleving, zowel privé als in het publieke leven. De makers wisten getuigenissen en archiefbeelden te sprokkelen. De eerste aflevering gaat over de jaren 60. Vrouwenrechten zijn nog niet verworven, bewijst de actualiteit. Vrouwen getuigen hoe maandstonden, anticonceptie, seksueel genot... taboe zijn. (tove)

Pirates of the Caribbean: curse of the black pearl

VTM3, di, 20.35u

Het eerste deel van de filmreeks. Het idyllische leven van piraat Jack Sparrow (Johnny Depp) is afgelopen wanneer zijn aartsvijand, Kapitein Barbossa (Geoffrey Rush), zijn schip steelt. De film, gebaseerd op de gelijknamige Disneyland-attractie, overtuigt nog altijd als bijzonder stijl- en sfeervolle, en vooral humoristische film die prima scoort met zijn luchtige toon. (tove)