Team Kopsteppers en Konditietraining Opglabbeek komen op tegen kanker

Oudsbergen

Team Kopsteppers en Konditietraining Opglabbeek droegen het voorbije weekend hun steentje bij voor kankeronderzoek en liepen mee met Levensloop.

“Samen wandelden, liepen of stepten we voor het goede doel”, zegt Albert Mergeay. “Tijdens het steppen gebruik je verschillende spiergroepen die bij wandelen, lopen, én fietsen gebruikt worden. Daarom is het een zeer efficiënte en complete work-out. Tegen het eind van het jaar willen de 100 kilometer steppen naar Heppeneert en terug.” (rdr)

De Konditietraining en de Kopsteppers steppen samen in Opglabbeek. Wie dat wil, kan aansluiten op maandag en/of zaterdag voor een uurtje steppen. Info: e-bike2rent