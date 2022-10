Oezbeek Davlat Bobonov (-90 kg) pakt WK-titel voor eigen publiek

De Oezbeek Davlat Bobonov (IJF 3) heeft maandag op het WK judo in eigen land goud veroverd in de klasse tot 90 kg.

Voor een uitzinninge Humo Arena in Tasjkent, gevuld met 8.000 toeschouwers onder wie staatshoofd Shavkat Mirziyoyev, versloeg hij in de finale de Italiaan Christian Parlati (IJF 21). Die kreeg net voor het einde van de reguliere tijd een fatale derde bestraffing. De 25-jarige Bobonov was op de Spelen van Tokio al goed voor brons. Dit is zijn eerste wereldtitel.

De derde plaats werd gedeeld door de Georgische olympische kampioen Lasha Bekauri (IJF 10) en diens landgenoot Luka Maisuradze (IJF 7).

Bij de vrouwen won de Kroatische titelverdedigster Barbara Matic maandag goud in de categorie tot 70 kg. Het nummer 1 van de wereld vloerde in de finale haar landgenote Lara Cvjetko (IJF 13) met ippon.

Het brons ging naar de Nederlandse Sanne van Dijke (IJF 2) en de Japanse Saki Niizoe (IJF 12).

Gabriella Willems (IJF 41) raakte niet voorbij de tweede ronde.