Tine wint Groot Dictee met amper twee foutjes, 9-jarige Sander krijgt publieksprijs

Maaseik

Vrijdag vond in de bibliotheek van Maaseik en in meer dan honderd andere bibliotheken van Vlaanderen en Brussel ‘De Schrijfwijzen’ plaats, het dictee dat sinds 2017 het bekende ‘Groot Dictee’ vervangt.

“Minstens 3.000 liefhebbers zetten zich in om foutloos te schrijven bij dit Groot Dictee Heruitgevonden van vzw Creatief Schrijven en De Standaard”, zegt directeur Karla De Greeve. Er zaten verschillende valkuilen in de tekst, zoals de woorden ‘gestrest’, ‘geüpdatet’, ‘pop-upwinkel’, ‘cappuccino’ en ‘balorig’. Toch hadden de deelnemers gemiddeld minder dan zes fouten. Vastgoedbediende Tine Delien (31) werd de winnaar van het dictee. Zij maakte slechts twee foutjes. De jongste deelnemer was Sander Baeten, hij is slechts 9 jaar en kreeg dan ook met luid applaus de publieksprijs. Zijn mama werd tweede. roma