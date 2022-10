Tessenderlo

Bij de politie is maandag rond de middag een inbraak in een bedrijf op de Havenlaan gemeld. Onbekenden hadden de draad van de omheining doorgeknipt om er dan met hun bestelwagen door te rijden. In het bedrijf werden allerlei dozen met koekjes geopend. Wat er werd gestolen, moet uit een inventaris blijken. mm