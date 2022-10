Honderd hondjes lopen nieuwe losloopweide in Lummen in

Lummen

Zaterdag werd de hondenlosloopweide aan de randparking van de Ringlaan en de Dr. Vanderhoeydonckstraat in Lummen geopend. Bijna 100 honden genoten van hun nieuwe weide, hun baasjes kregen een goodiebag met lekkers voor hun viervoeter.

Margot Beliën en haar dochter waren blij met de nieuwe hondenlosloopweide. “We wonen in Meldert en normaal gezien gaan we met ons keeshondje Lilo naar het losloopbos in Gerhagen, maar dit is veel dichterbij” zegt Margot. “Er waren veel honden, maar het valt op dat ze rustig, gehoorzaam en relaxed zijn als ze vrij mogen rondlopen.” Anneke Van Dosselaer woont vlakbij de weide. “We wonen op wandelafstand, dus nu moeten we niet meer met de auto naar Zonhoven, Genk of Hasselt rijden”,zegt Ann. “En we kunnen misschien met andere hondenbaasjes afspreken om samen naar hier te komen.” Françis Kenens is blij dat een van de ingangen vlakbij zijn coronakapelletje ligt. Met een ludiek gedichtje heet hij de hondenbaasjes welkom. klu

© klu