Toegenomen drukte bij huisartsen door stijgend aantal covid-infecties, maar nog geen overrompeling

De covid-infecties gaan dit najaar weer in stijgende lijn en dat vertaalt zich in een toegenomen drukte bij de huisartsen. “Het was voorspeld”, zegt Van Giel. “Met de scholen die heropend zijn, zagen we eind september een stijging van de infecties.” De huisartsen kunnen het wel nog steeds behappen, zegt Van Giel. “Op den duur word je het ook gewoon. Het is erg druk, maar we lopen nog niet over.”

Van Giel meent dat er in de nabije toekomst twee scenario’s mogelijk zijn. “Ofwel komen er twee golven samen, van griep en covid, en dat zou een zware belasting van het systeem betekenen, ook in de ziekenhuizen. Ofwel wisselen verschillende golven elkaar af, van covid, RSV, griep en weer covid. Dan krijgen we maandenlang vele infecties. We kunnen dat aan, maar het zou een grote druk leggen op de behandeling van de chronische aandoeningen. Laten we toch hopen op een adempauze.”

De voorzitter van Domus Medica herhaalt daarom zijn pleidooi om de administratieve verplichtingen te beperken, zoals het attest van arbeidsongeschiktheid bij covid. “Er kan zich een lange periode van veel infecties voordoen. Alles wat helpt om de administratie te verlichten is dan welkom. Waarom moet iemand met een positieve PCR-test nog naar de dokter voor een attest?”