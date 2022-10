Familieruzie mondt uit in zware vechtpartij met baseballknuppels en messen: vier zwaargewonden

De buurt van de Ter Borchtlaan in Meulebeke werd zondagavond opgeschrikt door een uit de hand gelopen ruzie tussen twee groepen Indiërs. Bij de schermutseling werden baseballknuppels, messen en bijlen gebruikt en een zestiger werd opzettelijk aangereden met een wagen. Vier personen geraakten zwaargewond en moesten naar het ziekenhuis. Een van hen is nog steeds in levensgevaar. Volgens het parket gaat het hoogstwaarschijnlijk om een familievete.

De buurt van de Ter Borchtlaan werd zondagavond omstreeks 22 uur opgeschrikt door een zware vechtpartij. Zo ook Katrien Verhaeghe en haar man. Zij wonen in de Thienpontlaan in Meulebeke, een zijstraat van de Ter Borchtlaan, en zaten zondagavond rond 22 uur in hun zetel naar het veldrijden te kijken op tv toen ze plots werden opgeschrikt door lawaai. (Lees verder onder de foto)

Katrien ging toch maar eens kijken wat er aan de hand was: “Ik dacht dat de man die op straat lag overleden was.” — © bfr

“Toen we de klank van de tv even stil zetten, hoorden we echter niets meer. Even later besloot ik toch om buiten te gaan kijken. Ik zag in de Ter Borchtlaan iemand op de grond liggen. We dachten dat de man gestorven was”, vertelt Katrien. Even voordien had een andere buurman die ook op tumult was afgekomen, de politie en de hulpdiensten verwittigd.

Vlakbij het kruispunt van de Thienpontlaan en de Ter Borchtlaan was een ruzie tussen twee groepen Indiërs compleet uit de hand gelopen. Bij het gevecht haalden werden zelfs baseballknuppels, bijlen, een schop, stokken en messen gebruikt. De zestiger die Katrien op de grond zag liggen, werd opzettelijk aangereden met een wagen. (Lees verder onder de foto)

Op de straat zijn nog verschillende bloedsporen te zien. — © bfr

Er vielen uiteindelijk vier gewonden bij de veldslag. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee van hen kregen lange tijd ter plaatse verzorging en verkeerden aanvankelijk in levensgevaar. Inmiddels is de toestand van een van hen stabiel. De man die werd aangereden vecht nog steeds voor zijn leven.

Familievete

Politie en parket startten zondagnacht nog een uitgebreid onderzoek. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek en de omgeving werd afgesloten. Maandagochtend bracht de politie een bezoek aan de buurtbewoners. “Bij de vechtpartij waren 20 à 30 mensen betrokken die daar toekwamen in een vijftiental voertuigen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een familievete”, zegt Tom Janssens van het parket van Kortrijk.

De avond voordien waren er in fitnesszaak Basic Fit in Ingelmunster ook al problemen geweest tussen enkele van de betrokkenen. Toen werden er bedreigingen geuit. De onderzoekers proberen nu alle betrokkenen op te sporen, al wordt dat geen gemakkelijke opdracht. Buurtbewoners zagen verschillende aanwezigen wegvluchten via de Thienpontlaan. Andere vechtersbazen vluchtten dan weer met hun auto weg. “Gelukkig zijn er camerabeelden die ons een stapje verder zullen helpen”, luidt het bij het parket.

Rustige buurt

In de buurt weet men alvast wat de komende dagen het gespreksonderwerp zal zijn. “Iets dergelijks meemaken vlak aan je voordeur doet toch maar raar. In de omgeving van het domein Ter Borcht gebeurt er misschien af en toe wel eens iets, maar als bewoner hebben we het gevoel dat we toch in een rustige woonwijk wonen”, zegt Katrien Verhaeghe.