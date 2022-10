Kapster Monica zorgt voor kleurrijk palet op expo van schildersclub Erco

Lanaken

Amateurschildersclub Erco uit Lanaken pakte afgelopen zondag voor het eerst uit met een prachtige expo. “We zijn met een 10-tal amateurschilders die wekelijks samenkomen in OC Het Berenhof in Veldwezelt om met elkaar te schilderen”, vertelt Bertha Kerkhofs (73). “Zo’n acht jaar geleden zijn we begonnen om met lokale schilders samen te komen”, vult voorzitster Marijke Rollé (76) aan. “Het zijn creatieve, kunstzinnige namiddagen.”

Onder de lokale kunstenaars is er Monica Muutjens (46). Zij werd drie jaar geleden bevangen door het schildersvirus. “Ik schilder heel gevoelsmatig”, zegt Monica. “Ik grijp wel vaak terug naar blauwe kleuren, aangevuld met oranje. Heel heldere kleuren. Mijn werken in acryl zijn vaak landschappen, natuur of dieren, zoals de inspiratie op dat moment me ingeeft. Via de plek waar ik vroeger werkte, ben ik getriggerd geraakt om zelf te schilderen. Ik ben kapster van beroep, dus bij de samenkomsten ben ik er meestal ’s avonds bij. En door zo samen te werken, leer je natuurlijk altijd technieken bij.” (joge)