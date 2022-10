Kinderen uit Kortessemse scholen lopen door mooie natuur van het Hemelspark

Kortessem

Ook dit jaar was er weer een scholenloop voor de kinderen van Kortessem. Die ging door in het Hemelspark onder de naam ‘Scholenloop - Voor en Door de Natuur’. Het thema werd ingevuld als een belevingsloop voor de Kortessemse scholen.

De kinderen van MPI Dageraad vertrokken als eersten, daarna kwamen de scholen KLOK, Trootrakkers en Vliermaal aan de start. In de namiddag waren de leerlingen van BuSO De Dageraad aan de beurt. De scholenloop werd samengesteld in samenwerking met de LO-leerkrachten van de betreffende scholen. De loop stond dit jaar in het thema ‘natuur’. Toen de leerlingen van BuSO De Dageraad weer op school aankwamen, werden ze verrast met een mooie sporttas. (rapo)