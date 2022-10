Ouders leren eerste hulp bij baby’s en jonge kinderen

Heers

De dienst Welzijn, Opvoedingswinkel Haspengouw en het Rode Kruis van Heers gaven vorige zaterdag in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje een vorming over eerste hulp bij baby’s en kleine kinderen.

“Kinderen spelen veel, maar dan gebeuren soms wel eens ongevallen”, zegt deskundige welzijn Kevin Swennen. “Het is voor ons belangrijk dat iedereen die in contact staat met kleine kinderen weet hoe hij of zij correct kan reageren bij een ongeval. Zo kan je levens redden. Tijdens deze vorming leer je niet alleen levensnoodzakelijke dingen, je leert ook andere ouders en grootouders kennen. Mensen met hele jonge kinderen konden met al hun vragen terecht bij vroedvrouw Lieselot Reynaerts.”

Lesgever Steven en vormingsverantwoordelijke Paul van de Heerse afdeling van het Rode Kruis gaven heel wat nuttige tips aan de 27 deelnemers, vooral mama’s en oma’s. “Zo leerden we hen wat ze moeten doen bij schaaf- en brandwonden, vergiftiging, verslikking, bij een bloedneus of een vreemd voorwerp in de neus”, vertelt Paul. “En ze konden dit op onze demopop meteen in de praktijk brengen.” frmi