Koen van krantenwinkel News 4 You neemt afscheid van zijn klanten

Hechtel-Eksel

Negen jaar lang baatte Koen Meekers de krantenwinkel News 4 You in Eksel uit, maar eind dit jaar stopt hij ermee. Zondag nam hij met een drink al afscheid van zijn klanten.

Aan de krantenwinkel stond een tent en een zanger luisterde het feest op met muziek. Alle klanten kregen twee consumpties en wat ze nog meer consumeerden ging integraal naar hulpprojecten in Gambia. Koen heeft de zaak negen jaar lang uitgebaat en de klanten zagen hem graag. De klanten hebben hem ook geholpen met het inzamelen van goederen voor Gambia, het land wat hij wilde helpen.

Ondertussen Koen hij getrouwd met een Gambiaanse en gaat hij in de nabije toekomst in Gambia wonen. “Ik kom wel regelmatig terug naar België, want ik kan de mensen hier niet missen”, vertelt Koen geëmotioneerd. Hij zal waarschijnlijk tegen het eind van het jaar definitief stoppen. peb