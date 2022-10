Ekselse band Fear Disease stelt eerste cd voor: “Nummers opgenomen in Italiaanse studio”

Hechtel-Eksel/Bree

Samen met zijn broer Mathias richtte de Eksele zanger/gitarist Hans Paesen in 2014 een muziekbandje op, toen nog onder een andere naam. Eerst deden ze jamsessies met covers, stilletjes aan maakten ze eigen nummers.

In 2017 maakten de broers thuis een eerste demo. Toen was de band al wat groter geworden, waardoor ze een repetitielokaal nodig hadden. Dat vonden ze in Bocholt. “In 2018 kregen we plots een mail van een bekende Italiaanse producer Jonathan Mazzeo”, vertelt Hans. “Hij had online van onze band gehoord. Zo zijn we bij een Italiaans label terechtgekomen. We hebben dan nieuwe nummers opgenomen in een Italiaanse studio.” Toen begonnen ze ook te werken aan een volledige cd. Ondertussen rezen er problemen met hun bandnaam. Die bleek al in gebruik. Uiteindelijk kreeg de band de naam Fear Disease. Zaterdag traden de broers onder die naam op in Bree, waar ze hun cd voorstelden. peb