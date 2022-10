Newcastle-spits ziet maar één oplossing om te kunnen opboksen tegen Erling Haaland: “We hebben een aparte topschuttersstand nodig”

Erling Haaland scoort aan de lopende band bij Manchester City. De Noor lijkt dan ook al na amper 10 speeldagen in de Premier League op weg om de Golden Boot, de prijs die de topscorer op het einde van het seizoen krijgt, in ontvangst te mogen nemen. Om het toch nog wat competitief te houden, komt Newcastle-spits Callum Wilson met het idee van een Silver Boot op de proppen.

Erling Haaland drijft zijn tegenstanders elke match opnieuw tot wanhoop. De 22-jarige spits van City zit na tien speeldagen al aan 15 doelpunten in de Engelse hoogste afdeling. En het ziet er niet meteen naar uit dat hij zal stilvallen. Om die reden komt Newcastle-spits Callum Wilson met een voorstel. “Haaland moet zijn eigen topschutterklassement en bijhorende Golden Boot krijgen dit seizoen, al de andere spitsen in de Premier League kunnen dan strijden voor een Silver Boot. We hebben gewoon iets nodig om het te compenseren”, vertelt Wilson in Footballer’s Football Podcast.

“Ik zie hem ook niet stilvallen”, gaat Wilson verder. “Hij gaat het record voor meeste Premier League-doelpunten in één seizoen verbreken.” Ook Michael Antonio, spits bij Anderlechtopponent West Ham, ziet Haaland records verpulveren. “Ik moet mijn mening herzien, want ik dacht eerst dat hij enige tijd zou nodig hebben om aan de nieuwe omgeving te wennen en dat hij maar weinig aan de bal zou komen. Maar hij hoeft de bal niet eens aan te raken! Zijn ploegmaats bereiken hem wel en hij maakt het vervolgens koel af.”

Vorig seizoen ging de Golden Boot in de Premier League zowel naar Heung-Min Son van Tottenham als Mohamed Salah van Liverpool. Beide heren troffen elk 23 keer raak.

Het record wordt gedeeld door Andrew Cole en Alan Shearer. Zij scoorden elk 34 keer (over 42 wedstrijden) in de jaren ‘90.