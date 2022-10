Europese Commissie wil Oekraïense vluchtelingen beschermen tot 2024

“De richtlijn over tijdelijke bescherming zal minstens tot maart 2024 van kracht blijven”, zo kondigde Johansson aan. De richtlijn werd begin maart geactiveerd om quasi automatisch een verblijfsrecht toe te kennen aan de Oekraïeners die vluchtten voor de Russische invasie. Dankzij dat statuut hoeven ze de traditionele asielprocedure niet te doorlopen en krijgen ze meteen steun bij het vinden van huisvesting en toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en de arbeidsmarkt.

Momenteel genieten 4,2 miljoen vluchtelingen van deze status. De richtlijn geldt voorlopig voor een jaar, tot maart 2023, en kan maximaal met twee jaar verlengd worden. Nu reeds is volgens Johansson duidelijk dat de toepassing alvast met één jaar verlengd moet worden. De nieuwe bombardementen op Kiev en andere steden in Oekraïne tonen “hoe belangrijk het is dat we opvang blijven bieden aan zij die moeten vluchten”, zei de Zweedse eurocommissaris.

Werk

Johansson stelde ook voor dat ook Oekraïners die ervoor kiezen om terug te keren naar hun thuisland het statuut kunnen behouden. “Vele vluchtelingen zijn bang om zich uit te schrijven, want het zou kunnen dat ze snel opnieuw moeten vluchten”, zo legde Johansson uit. Daarom worden mensen met statuut van tijdelijke bescherming niet meer verplicht om zich uit te schrijven. Ze moeten de lokale autoriteiten in het gastland enkel melden dat ze terugkeren.

Ylva Johansson. — © EPA-EFE

Johansson, die de situatie van de Oekraïense vluchtelingen vrijdag zal bespreken met de Europese ministers van Binnenlandse Zaken op een bijeenkomst in Luxemburg, en haar collega voor Jobs en Sociale Rechten Nicolas Schmit, presenteerden maandag een nieuwe online tool die Oekraïners moet helpen om een job te vinden. Wie zich registreert bij de EU Talent Pool, kan zijn of haar cv meteen delen met meer dan 4.000 werkgevers en arbeidsbemiddelingsdiensten.