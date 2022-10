Armand Schreurs en Wannes Lacroix winnen Golden Hasselt Awards

Hasselt

Zaterdagavond waanden de vele aanwezigen in zaal Lorka zich in Broadway of Las Vegas, want voor de vierde editie van The Golden Hasselt Awards 2022 had initiatiefnemer Frans Billen kosten noch moeite gespaard. Een big band, veel bekend en mooi volk - onder meer miss België - en een feeëriek decor zorgden voor een schitterende avond.

Dé sterren van de avond waren toch de winnaars van de vierde Golden Hasselt Award: Armand Schreurs en Wannes Lacroix (Niels in de soap Thuis). “Met deze prijs brengen we hulde aan artiesten die Hasselt op een bijzondere wijze op de kaart hebben gezet”, zeggen Frans Billen en juryvoorzitter Jos Dessers. “Daarbij gaan we telkens voor een vaste waarde en een jong talent. Armand en Wannes verdienen zeker hun plaats in het rijtje van laureaten met onder meer Matteo Simoni, Axelle Red en Jos Tuts.” raru