Kobe Ilsen en Viktor Verhulst laten leraren dansen in de Versuz

Hasselt

Met meer dan 3.000 dansende leraren was het afgelopen nacht ‘full house’ in Versuz, waar PXL-Education haar vierde Nacht van de leraar organiseerde. De deuren gingen open om 21 uur en één uur later waren er al 1.200 personen terug te vinden op de dansvloer. Veel aanwezigen hadden er een schooluitstap van gemaakt met al hun collega’s.