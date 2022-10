Kevin Kis is met Patro - na KRC Genk en Lommel - al aan zijn derde Limburgse club toe. “Noem me gerust een Voetbal-Vlaming.” — © Tp/DD

Dankzij een knappe 19 op 21 (!) staat Patro mee op kop in eerste nationale. Opmerkelijk: Patro hield in zes van de acht wedstrijden de nul, in de voorbije vijf matchen slikte het zelfs geen enkel tegendoelpunt. “Enkel met Union beleefde ik zo’n succesreeks”, geniet nieuwkomer Kevin Kis.