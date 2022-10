Zuster Gratia viert diamanten jubileum

Hasselt

In woonzorgcentrum Immadi heeft Martha Dekens (85), beter gekend als zuster Gratia, haar diamanten kloosterjubileum gevierd. Zij trad in 1962 in bij de zusters van Kindsheid Jesu, beter gekend als de ‘blauw nonnen’.

Als onderwijzeres zette Zuster Gratia zich ook buiten de schooluren bijzonder in voor kwetsbare kinderen. Dat deed ze onder meer in Averbode en in Zwijndrecht en daarna 32 jaar in de Hasseltse Heilig Hart-parochie. In die wijk is ze ook en vooral gekend als oprichtster, bezielster en dirigente van het gerenommeerde kinderkoor De Sterretjes, dat tal van misvieringen opluisterde en optredens verzorgde. raru