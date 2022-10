Nele Szczudlo uit Beringen werkt als vrijwilligster in Lviv, een West-Oekraïense stad die zwaar getroffen is door Russische raketten. — © RR

Lviv

De Beringse Nele Szczudlo verblijft in de Oekraïense stad Lviv die maandag zwaar getroffen werd door Russische raketten. “Er is geen elektriciteit of water meer, ik moet vanavond op de open haard koken”, zegt ze.