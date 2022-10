Kuitblessure speelt Lionel Messi nog steeds parten, Argentijn komt niet in actie tegen Benfica

Paris Saint-Germain kan dinsdag in het Champions League-duel tegen Benfica, op de vierde speeldag in groep H, geen beroep doen op Lionel Messi, zo vernam persbureau AFP maandag bij de club.

Vorige week liep de Argentijnse international in Lissabon een kuitblessure op. PSG kwam er niet verder dan een 1-1-gelijkspel en zo verspeelden beide teams hun maximum, al delen ze met zeven punten elk wel nog de leidersplaats. Afgelopen weekend kwam Messi vervolgens niet in actie in het competitieduel tegen Stade Reims (0-0).