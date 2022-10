Radiopresentatrice Ann Reymen over preventieve borstverwijdering: “Het is mijn lijf, mijn keuze”

Radiopresentatrice Ann Reymen besliste in 2015 om haar borsten preventief te laten verwijderen. Ze is drager van het BRCA-gen waardoor de kans op borstkanker hoog is. Collega en vriendin Karolien Debecker was toen een van de weinige mensen die wist wat Ann meemaakte. Speciaal voor oktober borstkankermaand gaat ze nog eens in gesprek met haar over de bewuste keuze om afscheid te nemen van haar borsten en zo te kiezen voor het leven.