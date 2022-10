Wat. Een. Prestatie. Gustav Iden (26) kroonde zich dit weekend tot wereldkampioen op de Ironman van Hawaï in de snelste chrono ooit. Wie is de man die bij zijn debuut in Kailua-Kona de 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen afhaspelde in een recordtijd van 7 uur, 40 minuten en 24 seconden?