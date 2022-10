Lavendeltuin sluit kunsttentoonstelling af met cheque voor Oekraïne

Hasselt

Tijdens de finissage van de kunsttentoonstelling die de voorbije maanden in het prachtige decor van de lavendeltuin in Stokrooie plaatsvond, heeft bezieler Miel Knaepen een cheque van 1.000 euro overhandigd aan Nadja Derewianka. Het bedrag gaat volledig naar het Steunfonds voor Oekraïne in Genk.

Nadja vertelde op indrukwekkende wijze over de miserie die haar landgenoten momenteel ondervinden, een speech waar de talrijke aanwezigen erg van onder de indruk waren. “Deze 1.000 euro is de opbrengst van de verkoop van het infoboekje bij de tentoonstelling, aangevuld met de giften van de bezoekers”, vertelt Miel, die de Genkse vereniging een warm hart toedraagt. De finissage werd afgesloten met een benefietparty, waarvan de opbrengst eveneens naar het Steunfonds van Oekraïne in Genk zal gaan. raru