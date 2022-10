Yvo Theunissen krijgt 27 jaar cel voor doodschieten politieman Amaury Delrez

Na een viertal uur beraadslagen hebben de jury en het hof in het Tongerse assisengebouw de 40-jarige Nederlander Yvo Theunissen maandag veroordeeld tot 27 jaar cel voor het doodschieten van de 37-jarige politieman Amaury Delrez. Die werd op 26 augustus 2018 met een nekschot afgemaakt. Daarnaast is de man uit het Nederlands-Limburgse Schinnen schuldig aan poging doodslag op collega-politieman Ghislain Schils.

Theunissen gaf Delrez op 26 augustus 2018 een nekschot op de Avenue Reine Astrid in Spa, waarna hij met een Walther P38 pistool nog viermaal vuurde naar collega Ghislain Schils die achter een boom dekking zocht. De twee politiemannen wilden een overvolle taxi controleren, toen Yvo, zijn broer en een kameraad amok hadden veroorzaakt in danscafé Havana in Spa. Theunissen had daar al zijn wapen te voorschijn gehaald.

Na het doodschieten van Delrez en het schieten naar Schils vluchtte Theunissen weg en nam hij telefonisch contact op met een vriendin en zijn moeder in een poging opgepikt te worden. Hij trok naar een vakantiehuis, waar andere Nederlanders verbleven. Hij deed het vuurwapen verdwijnen en verbrandde zijn gsm en jas in een vuurkorf.