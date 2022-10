Wim De Coninck maakt zich zorgen om zijn Essevee: “In Kortrijk moet je winnen, anders kunnen de boeken dicht”

“Het grootste probleem is dat iedereen na de voorbereiding echt het gevoel had dat er een nieuwe wind waaide in de club: er kwamen heel wat nieuwe spelers en verschillende van die jongens lieten zich meteen opmerken met frivool en enthousiast voetbal. Zoiets geeft hoop bij de start van een nieuw voetbalseizoen. Dat is nu helemaal weg”, zucht De Coninck wanneer de huidige crisis bij Zulte Waregem ter sprake komt. “Ik zag dan ook al elke wedstrijd van Essevee dit seizoen…”

De competitiestart was inderdaad veelbelovend, maar het verval is ondertussen ronduit dramatisch te noemen. “Het programma was ook niet mals, maar je zag gaandeweg het geloof en de hoop verdwijnen en dat is toch zorgwekkend. De wanhoop en de vertwijfeling die zich vorig jaar meester maakten van de club, lijken helemaal terug.”

“Ik vind het geweldig dat Mbaye Leye nog altijd uitschreeuwt dat hij zeker is dat zijn team zich zal handhaven in eerste klasse. Maar je hebt dit seizoen wel drie degradanten. Dus moet je in Kortrijk eigenlijk gaan winnen. Dan sta je weer op twee punten van de veilige zone. Daarna moet je wel een reeksje neerzetten van zeven op negen. Anders wordt het heel moeilijk hoor”, klinkt De Coninck streng.

Een trainerswissel acht Wim De Coninck dan weer niet aangewezen, al sluit hij het niet uit. “Als je het niet meer weet, verander je als club vaak van doelman of trainer. Ligt het aan hen? Vaak niet, maar vaak pakt een bestuur naar zo’n noodgreep om een schokeffect te creëren. De derby tegen Kortrijk is meer dan ooit de belangrijkste match van het seizoen. Aan schoonheidsprijzen heb je nu niets meer. Als je er verliest, groeit wellicht het besef dat de boeken dicht kunnen.”

“Je kunt ook niet zeggen: los deze drie problemen op. Er is veel meer aan de hand. De onbevangenheid die deze groep begin dit seizoen typeerde, moet je proberen terug te krijgen. Dat is niet evident na vijf nederlagen op rij. Daarvoor heb je veel psychologisch inzicht nodig. Te veel jongens tonen te weinig vechtlust en ontlopen te vaak hun verantwoordelijkheid. Dat is uiteraard ook nefast naar de fans toe, die vorig jaar al zo op hun honger bleven zitten.”

Ego’s opzij

De club staat dan ook voor cruciale weken, maar de toekomst van Zulte Waregem is volgens De Coninck sowieso niet zorgenvrij. “Als je zonder buitenlandse investeerders je club wil versterken en tegelijk ook nog eens een nieuw stadion wil bouwen, krijg je het moeilijk. Dat bleek in het verleden al vaak en dit wordt bij Essevee andermaal bewezen.”

De ex-doelman van onder meer Waregem en Antwerp, ziet daarnaast nog een bijkomend probleem. Een clash van ego’s dreigt de club ook zuur op te breken. “Vorig seizoen zorgden Gano, Vossen en Dompé er met hun drietjes voor dat Essevee in eerste klasse bleef. Gano was de ideale bliksemafleider voor Vossen, maar scoorde zelf ook dertien keer. Dan moet je als bestuur en coach in het belang van de club je ego opzij durven te schuiven. Als Mbaye Leye – hoe koppig hij ook is – ooit als coach de Champions League wil halen, moet hij toch ook eens zo’n situatie kunnen ontmijnen.”