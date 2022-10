600 leerlingen leren hulpverleningsdiensten kennen via ‘helpspel’

Pelt/ Hamont-Achel

De vierdejaars van de secundaire scholen in Pelt en Hamont-Achel namen de afgelopen weken deel aan het JAC Helpspel. Zo maakten de bijna 600 leerlingen op een interactieve manier kennis met verschillende hulpverleningsdiensten.

“Scholen proberen elke dag stil te staan bij het algemeen welzijn van de jongeren”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “De weg vinden naar gepaste hulpverlening is daarbij van groot belang, maar jongeren ondervinden hierbij vaak een drempel en raken niet altijd wegwijs in het aanbod. Het JAC Helpspel speelt in op die problematiek en laat hen in spelvorm kennismaken met de verschillende hulpverleningsdiensten in hun regio.”

Aan de hand van opdrachten, stellingen en vragen maakten de leerlingen kennis met het hulpverleningsaanbod in het bijzijn van de dienstverleners. Dit project wordt jaarlijks zowel financieel als praktisch ondersteund door gemeente Pelt en stad Hamont-Achel. (gvb)