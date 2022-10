Waar eet … Luc Appermont? “Een stukje Italië vind je … gewoon in Bilzen”

Luc Appermont zit niet stil. Het Bilzerse tv-icoon is vorige maand gestart met zijn theatertour ‘Luc & Bart, Een Paar Apart’ en verzorgt daarnaast nog tal van presentaties over heel Vlaanderen. Tussendoor geniet hij graag van het bourgondische leven op deze adresjes.

Aurum in Sint-Truiden

“Het Kasteel van Ordingen is een historisch pronkstuk, maar heeft ook een toprestaurant: Aurum. Een heel verfijnde keuken onder leiding van chef Gary Kirchens. We werden er hartelijk ontvangen door kasteelheer Richard Sleurs en zijn echtgenote.”

LEES OOK. Gary Kirchens haalt eerste Michelinster naar Kasteel van Ordingen: “Meteen in de champagne gevlogen”

Ordingen-Dorp 50 in Sint-Truiden. Open: wo, do, vrij, za avond en zo middag. Info: www.restaurant-aurum.be en www.nl.kasteelvanordingen.be

In mei kreeg restaurant Aurum nog een eerste Michelinster. — © Karel Hemerijckx

La Botte in Genk

“Onze goede vriend Peppe kan ons altijd verrassen bij La Botte. We houden enorm van zijn originele en lekkere Italiaanse keuken. Een stukje vakantie op een boogscheut van thuis.”

Europalaan 99 in Genk. Lunch 12-13.30 uur, diner 18.30-20 uur. Gesloten op di, wo en za namiddag. Info: www.labotte.be

© RR

De Slagmolen in Oudsbergen

“Bert, zijn echtgenote Karlijn en zoon Giel zorgen altijd voor een constante topkeuken. In de zomer openen ze een tweede zaak bij ons in Bilzen. Daar zijn we natuurlijk in de wolken mee!” (lacht)

Molenweg 177 in Oudsbergen. Open: ma, do, vrij, za (enkel diner) en zo (enkel lunch). Info: www.slagmolen.be

© RR

Da Franco in Bilzen

“Het beste van Italië … daarvoor moet je in Bilzen zijn. (lacht) De eenvoudige, maar superlekkere keuken van eigenaars Anna en Franco is om duimen en vingers bij af te likken. Hier komen we ook heel graag met vrienden.”

Stationlaan 4 in Bilzen. Ma, do, vrij, za 17-21 uur. Zo 12-13 uur en 17-21 uur. Di en wo gesloten. Info: www.dafrancobilzen.com

© Luc Daelemans

Colette in Averbode

“Net buiten de Limburgse grenzen, maar zeker een culinaire stop waard, is dit tweesterrenrestaurant van Lore en Thijs. Een uitstekende keuken in een sprookjesachtige omgeving. Op-en-top genieten!”

Judocus Pauwelslaan in Averbode. Open: ma, do, vrij, za avond en zo. Lunch 12-13 uur, diner 19-20 uur. Info: www.restaurantcolette.be