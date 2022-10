Bijzondere prestatie: Brent neemt deel aan Dwars Door Hasselt met de handbike

Door een zuurstofgebrek bij de geboorte kampt de 18-jarige Brent Devogelaere uit Sint-Truiden met de aandoening ‘cerebrale parese’. Dat maakt het voor hem moeilijker om te bewegen en zijn spieren te controleren. Maar toch stond Brent zondag met zijn handbike aan de start van Dwars Door Hasselt.

“Hij had vooraf al een paar keer geoefend, dus het leek wel te gaan lukken”, zegt papa Robby Devogelaere. “Maar enkele dagen geleden moest hij nog naar het ziekenhuis in Gasthuisburg om extra calcium toegediend te krijgen en daar kan hij soms wat misselijk van worden. Maar alles is goed gegaan en Brent heeft de finish gehaald. Daar was hij zelf heel blij mee en wij zijn supertrots op hem”, glundert papa Robby.