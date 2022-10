Servische dief krijgt 2 jaar cel voor diefstal van juwelen ter waarde van duizenden euro’s

Op 24 december 2020, tussen 18.30 en 19 uur, werd er ingebroken in een dakappartement, gelegen in de Glycinestraat in Bree. De inbrekers sloegen het glas van de terrasdeur stuk met een betonnen boordsteen. Het appartement werd vervolgens helemaal overhoop gehaald. Alle kasten en lades werden doorzocht. Uiteindelijk vonden de dieven een hele reeks juwelen - waaronder vijf paar oorbellen, een armband, twee kettingen, zes ringen en enkele sierjuwelen - in de dressing en 300 euro cash geld in een kussensloop.

Uit onderzoek van beschikbare camerabeelden bleek dat er die avond een verdacht voertuig met Poolse of Roemeense kentekenplaat in de buurt rondreed. Vier mannen stapten uit, waarvan drie personen naar het appartement gingen. Toen ze twintig minuten later weer bij de auto toekwamen, droeg een van hen een witte zak.

29 aliassen

Uiteindelijk kon een 30-jarige Serviër aan de feiten gelinkt worden door een DNA-match met de bloedsporen op de glasscherven van de terrasdeur en op de kastdeuren van de dressing. “De aanwezigheid van een flesje Instanet wekte bij de verbalisanten het vermoeden dat ze daders de bloedsporen probeerden te verwijderen”, zo staat in het vonnis te lezen. De Serviër, die gekend is onder maar liefst 29 aliassen, werd gearresteerd. Van de andere mannen die op de camerabeelden te zien waren, is geen spoor.

De dertiger werd maandag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een geldboete van 800 euro. De inwoner van het appartement krijgt een schadevergoeding van 15.830 euro. De residentie krijgt een bedrag van 4.583 euro.