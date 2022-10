91-jarige Henri zorgt mee voor fleurige straten in Genk

Genk

Om bewoners aan te moedigen hun omgeving te verfraaien met bloemen en planten, organiseert de stad Genk jaarlijks een bebloemingsactie. Daarbij kunnen deelnemers cadeaubons winnen. Dit jaar waren er zo’n 200 kandidaten. Ruim honderd daarvan werden bronzen laureaat en kregen elk een cadeaubon van 10 euro. Zo’n 50 deelnemers mochten naar huis met zilver en een bon van 25 euro en 10 wonnen goud en een waardebon van 50 euro.

“De uitreiking is mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers onder wie Jan Franssen, Elly Marcinkowski, Grazia Fichere en Henri Indesteege”, zegt schepen van Openbare Werken Erhan Yilmaz. “Henri is 91 jaar en is al sinds het ontstaan van de actie lid van de werkgroep. Als dank voor zijn toewijding kreeg hij een mooie bos bloemen.” cn