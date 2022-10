Drie illegalen gevonden bij flexactie in horecazaken in Heusden-Zolder

De gemeentelijke diensten werkten tijdens de controle samen met verschillende andere diensten, zoals de RSZ, de DVZ en het FAVV. Ploegen van de politie Heusden-Zolder begeleidden de controle en het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum (ARIEC) Limburg zorgde voor ondersteuning. De flexactie kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel, grootschalige fraude en drugshandel.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan onder meer de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en voedselveiligheid”, zegt burgemeester Mario Borremans. “Daarnaast hebben we ook bijzondere aandacht voor brandveiligheid en de reglementering met betrekking tot de rookwetgeving. Ook de registratie van de BTW en de inschrijving van de werknemers werden gecontroleerd.”

Drie illegalen

In de horecapanden werden drie illegalen gevonden, waarvan er twee aan het werk waren terwijl ze in procedure zaten. Daardoor hadden ze geen vergunning om te werken en zullen er twee pv’s worden opgesteld. Een van deze personen verbleef ook in het pand, maar de woonst was te klein en had geen keuken of rookmelder. In één horecapand stelde het FAVV vast dat er geen toelating was om een eetgelegenheid uit te baten. Er was ook een gebrek aan hygiëne en het was onmogelijk te traceren waar het vlees vandaan kwam.