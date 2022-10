Parochieteam en Okra leiden wandelaars langs mooiste kapelletjes in Schoonbeek

Bilzen

Zondag zorgde het parochieteam van Schoonbeek (Bilzen) samen met de plaatselijke afdeling van Okra voor een mooie kapellekeswandeling.

“We wandelen vooral op verharde wegen en bezochten op de grote route maar liefst 18 gebedshuisjes in Schoonbeek en Beverst”, zegt Mathieu Hornix van het parochieteam. “De meeste kapelletjes werden voor deze wandeling ook opengesteld. De kapel in het kasteel is heel bijzonder, maar ook de Kapel van de Waterkasteelstraat is een opvallende rechthoekige kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.”

Zo’n 150 bezielde wandelaars trokken de wandelschoenen aan voor een mooie wandeling vanuit zaal Beterveld. “Het is een heel mooie wandeling met een geschiedkundig karakter die ons historisch, cultureel en religieus erfgoed mooi in de kijker plaatst”, besluit Berto Vanbrabant, voorzitter van Okra in Schoonbeek. (joge)