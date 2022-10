Mannen plegen inbraak in verzegelde woning na moord in Maasmechelen

Op 17 juli 2019 werd het keukenraam van de woning in de Zandstraat in Maasmechelen ingeslagen. Het huis was enkele dagen eerder verzegeld nadat er het levenloze lichaam van Mia Tielens (62) gevonden werd. De vrouw was met geweld om het leven gebracht waardoor de woning niet meer toegankelijk was omdat het de plaats delict betrof in het kader van een moordonderzoek.

De twintigers trokken zich niets aan van het politielint en zagen hun kans om aan de haal te gaan met de inboedel. “Ze hebben de zegels verbroken en namen twee gitaren en een sleutelbos mee”, aldus de Tongerse procureur tijdens de behandeling van de zaak. Op 2 augustus keerden de mannen terug en namen ze onder andere nog eens twee elektrische gitaren, een heggenschaar en een slijpmachine mee.

In augustus kwamen er nieuwe meldingen binnen bij de politie over inbraken in Maasmechelen. Zo werd er in de Zetellaan tijdens een woninginbraak een televisietoestel gestolen. Uiteindelijk konden er twee beklaagden aan de feiten gelinkt worden.

Opgebiecht

Een 27-jarige Genkenaar had de inbraken en diefstallen opgebiecht aan zijn vader die op zijn beurt de politie inlichtte. “Ik heb de feiten gepleegd omdat ik moest doen wat hij zei”, zo wees de twintiger in de richting van zijn 36-jarige kompaan. “Hij was altijd dreigend en agressief.” De rechter veroordeelde de twintiger maandag tot een werkstraf van 200 uren omdat hij vlak na de feiten berouw had getoond en zijn verantwoordelijkheid nam.

De 36-jarige Maasmechelaar ontkende zijn betrokkenheid tijdens een eerste verhoor, gaf nadien toch toe dat hij aanwezig was bij de inbraken, maar minimaliseerde zijn rol en beweerde dat hij louter op de uitkijk stond. Tijdens de behandeling voor de rechtbank, gaf hij uiteindelijk toch toe. Zijn advocaat vroeg om rekening te houden met de redelijke termijn die overschreden is. De man kreeg een celstraf van 18 maanden met uitstel onder voorwaarden.

750 euro

De advocaat van de nabestaanden van de vermoorde vrouw, vroeg een schadevergoeding voor de gestolen goederen. “Ze wisten goed genoeg wat er in het huis gebeurd was. De kranten stonden er vol van. Ze zeiden dat ze aan Urban Exploring deden, maar dat klopt gewoon niet. Het is duidelijk waarom ze daar waren”, zo klonk het. De burgerlijke partij krijgt een bedrag van 750 euro.