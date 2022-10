Dieven stelen vijf katalysators bij garage in Maasmechelen

Dieven hebben afgelopen weekend vijf katalysators van auto’s gestolen bij garage Dexters aan de Industrielaan in Maasmechelen. Per katalysator krijgen de dieven tussen de 50 tot 150 euro.

Zaterdagmorgen ontdekte men bij Toyota Garage Dexters dat er ingebroken was op de parking. De spijlen van het hekwerk waren vakkundig doorgeslepen en open geplooid. Op die manier baanden de dieven zich een weg naar de parking, waar auto’s staan.

“Ze kropen waarschijnlijk door het hekwerk en slepen vijf katalysators onder auto’s uit”, zegt de vertegenwoordiger van de garage. “In een katalysator zitten edelmetalen, en daar is het ze om te doen. Afhankelijk van het model brengen die tot 150 euro per stuk op. Vooral de katalysators van hybride auto’s zijn gegeerd.”

Een katalysator is een onderdeel van de uitlaat. “Op twee minuten slijpen ze aan weerszijden de uitlaatpijp door. Wij moeten nu de hele uitlaat vervangen bij die auto’s. Dat komt al vlug neer op 2.000 euro per auto.”

Grens over

De garage ligt vlakbij de drukke Rijksweg ter hoogte van tankstation Bruno aan de afrit van de autosnelweg E314. “De naaste buren wonen er niet meer. Spijtig, want die hadden een hond. De overburen hebben niks gehoord of gemerkt.”

Bij het carrosseriebedrijf even verderop in de straat werden camerabeelden opgevraagd. “Maar aangezien wij dichtbij de autosnelweg liggen, zijn de dieven wellicht zo de grens over gereden richting Nederland of Duitsland”, klinkt het bij Dexters.

Vorige week zouden nog vier katalysators zijn gestolen in een garage in Dilsen-Stokkem.(JTh)