‘Dantelèchtig’ verkozen tot Alkens dialectwoord van het jaar

Alken

Onder de titel Zoejoent da be o.s gezeid werd op vrijdag 7 oktober al voor de vierde keereen dialectavond georganiseerd in d’ Ercenteelcentrum in Alken.

Om te beginnen werden de woorden uitgelegd die het publiek kon verkiezen tot ‘Alkens dialectwoord van het jaar’. Op het eind van de avond ging de voorkeur uit naar dantelèchtig, wat wankelend betekent. Op de tweede plaats stond zuel (dorpel) en op drie eindigde het woordje dabbe (een vorm van krabbben).

André Pictoel bracht met ‘De stat van men at’ het Truiens dialect naar voor. Guido Wysmans vertelde in het Diepenbeeks over Flurk. Met Aquarium kon Maurice

het Alkens dialect nog eens bovenhalen en ook de Wellense vertelsekes van Jo Billen werden gesmaakt. Uit Kortessem kwam Marleen Oris met Zek het mer in het Kotsoves en Guido Krieken bracht dialect op noten. (rapo)