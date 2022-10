Tientallen jonge vrouwen liepen in de val van Tinder-afperser ‘Jonas’: “Ik stuur naaktbeelden naar je werkgever”

Tinder-afperser Xenon S. is een boomlange twintiger uit Deurne-Noord. Kortgeschoren, donker haar, baard en een kleine tattoo in de nek. Zijn slachtoffers leerden hem kennen via Tinder, Snapchat of Instagram, waar hij zich voordeed als Jonas, een blonde succesvolle makelaar die op zoek was naar een partner. Hij beloofde zijn slachtoffers niet alleen een leven in welstand, maar spiegelde hen ook een avontuurlijke relatie voor. “Hij gedroeg zich als de prins op het witte paard”, zei een van de slachtoffers.

Xenon S. creëerde zijn alter ego met de nodige zorg. Hoewel, de profielfoto die hij gebruikte op Tinder was die van een onwetende kennis. Die zou daar later nog op aangesproken worden. Als ‘Jonas’ bouwde S. langzaam een vertrouwensband op met zijn jonge slachtoffers. “Hij vroeg om een spelletje te spelen. Zo vroeg hij om om de beurt een vraag te stellen”, aldus de openbare aanklager. “Gaandeweg werden zijn vragen en verzoeken meer seksueel getint. Als hij het gevoel had dat zijn slachtoffer mee ging in spel, vroeg hij de vrouwen om naaktbeelden te sturen. Eens hij de beelden in handen kreeg, had hij zijn slachtoffers in zijn macht.”

‘Jonas’ eiste eerst een afspraak met mijn cliënte. Daarna zei hij dat hij geen tijd had en dat hij een vriend zou sturen. Hij dwong haar om seks met hem te hebben. Jasper Baert, advocaat

Eens de slachtoffers naaktbeelden of seksueel getint beeldmateriaal hadden gestuurd, werd de toon dreigender en de eisen excessiever. Zo vroeg Jonas aan de vrouwen om zichzelf te filmen, terwijl ze zichzelf bevredigden. Als de vrouwen niet aan zijn verlangens tegemoet kwamen, gebruikte hij de naaktbeelden als drukkingsmiddel. Hij dreigde ermee de beelden online te publiceren. “Tegen mijn cliënt dreigde hij ermee om de foto’s naar haar familie en naar haar werkgever te sturen”, vertelde advocaat Wouter Smet. “Dan zei hij: ‘Je gaat je werk verliezen.’”

Het park liet tijdens de terechtzitting een aantal filmpjes zien, waarin te horen is hoe dwingend en dreigend Jonas tekeerging tegen zijn angstige slachtoffers. “Doen wat je beloofd hebt”, brulde hij tijdens een opgenomen telefoongesprek. “Of ik weet uw familie te vinden.”

Verkrachting

Xenon S. perste als Jonas zijn slachtoffers af voor geld. Of hij dwong hen tot seksuele handelingen. Slachtoffers werden onder druk gezet om te masturberen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van seksspeeltjes. Het Openbaar Ministerie beschouwt die feiten als aanranding en verkrachting, ook al gebeurde de penetratie “op afstand”. Bij één slachtoffer gaat het om een fysieke verkrachting. “Jonas eiste eerst een afspraak met mijn cliënte”, vertelde advocaat Jasper Baert. “Daarna zei hij dat hij geen tijd had en dat hij een vriend zou sturen. Hij dwong haar om seks met hem te hebben. Toen mijn cliënte liet merken dat ze daar niet van gediend was, begon hij opnieuw te dreigen.”

De zogenaamde vriend belde korte tijd later bij het slachtoffer aan. In realiteit ging het om Xenon S. zelf, die zich stilzwijgend begon te vergrijpen aan de jonge vrouw. Eerst moest ze hem oraal bevredigen, daarna dwong hij haar tot vaginale seks. “Na nauwelijks zes minuten vertrok hij weer, zonder iets te zeggen”, zei Baert. “Mijn cliënte kreeg even later een sms'je van Jonas, die vroeg hoe het was om seks te hebben met zijn vriend. Mijn cliënte is later tijdens het onderzoek te weten gekomen dat het Jonas zelf was, Xenon S. dus, die bij haar aan de deur stond.”

Volgens de gerechtspsychiater is de kans op seksuele agressie in de toekomst zeer groot. Dat we ook beelden van minderjarige slachtoffers hebben aangetroffen op zijn gsm, maakt ons bijzonder bezorgd. Openbaar aanklager

Het Openbaar Ministerie vraagt een strenge bestraffing en vorderde zes jaar gevangenisstraf. Daarbovenop vraagt de aanklager om Xenon S. tien jaar ter beschikking te stellen van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat S. de feiten pleegde tijdens de proefperiode die de rechtbank na een eerder veroordeling oplegde, doet het Openbaar Ministerie het ergste vrezen. “Volgens de gerechtspsychiater is de kans op seksuele agressie in de toekomst zeer groot. Dat we ook beelden van minderjarige slachtoffers hebben aangetroffen op zijn gsm, maakt ons bijzonder bezorgd”, aldus de aanklager.

Laag zelfbeeld

Meester Thibaud Delva kreeg de moeilijk taak om vernietigende beeld dat van zijn cliënt werd geschetst, wat te nuanceren. Delva beschreef zijn cliënt als een persoon met een problematische jeugd en een laag zelfbeeld. “Als zoon van een gemengd Marokkaans-Belgisch koppel werd hij gepest”, zei meester Delva. “Voor de Belgen was hij een Marokkaan, voor de Marokkanen was hij een Belg.”

Xenon S. heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Hij betwist de afpersingen niet, maar hij betwist wel dat hij slachtoffers heeft verkracht. “Dat was met wederzijdse toestemming”, hield hij de rechtbank voor. “Ik wil aan mezelf werken en ik heb hulp nodig. Ik ben bereid om me te laten behandelen”

De rechtbank doet uitspraak op 25 oktober.