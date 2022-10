Wesley Hoedt reageert op kritiek met inspirerende quote: “Echte kracht ontstaat wanneer je jezelf checkt en corrigeert”

De vraag is of Hoedt snel een comeback zal kunnen maken in het elftal. Of zal Felice Mazzu vasthouden aan een viermansdefensie zonder zijn centrale pion? Hoedt lijkt alvast te willen terugvechten. Soms was zijn lichaamshouding ten opzichte van zijn ploegmaats wat negatief, maar hij doet ook aan introspectie. Op zijn Instagram reageerde hij met een inspirerende quote: Real power is when you start checking & correcting yourself instead of blaming others. Take your power back by being responsible for your life.

Met andere woorden: “Echte kracht ontstaat als je eerst jezelf controleert en corrigeert in plaats van te wijzen naar anderen. Je wint aan kracht door verantwoordelijk te zijn voor je eigen leven.”

Wij gaan ervan uit dat het een zelfkritische boodschap is waarbij Hoedt zelf de rug wilt rechten.