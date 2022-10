Vanavond in het Brugse La Brugeoise wordt een Belgisch wielerjaar grand cru gevierd. Zeges in het voorjaar, in de drie grote rondes, het wereldkampioenschap en zo veel meer kregen allemaal een Belgische winnaar. De Flandrien? Die wordt vanavond verkozen. Volg het hele Gala en de aanloop ernaartoe hier live.