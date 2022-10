Ivan Maras gelooft ondanks nieuwe nederlaag in Aalsters project: “Cijfers op je loonbriefje zijn niet het belangrijkste in het leven”

De Limburgse matchwinnaar Jonas Delalieux had het vlak na de match meteen over de thuisaanhang, die alweer voor een geweldige ambiance zorgde. “In Aalst lijkt het elke thuiswedstrijd wel carnaval”, zwaaide hij lof toe naar de Aalsterse aanhang. Okapi-coach Thomas Crab kon dat slechts beamen. “De supporters waren geweldig. Hopelijk blijven ze meestappen in ons verhaal. Vooral voor de jonge spelers betekenen de aanmoedigingen een geweldige steun om boven zichzelf uit te stijgen. We blijven gefocust op de lange termijn, met onze supporters als grootste troef. Als je een close game verliest, zijn meerdere factoren bepalend. We zetten een mooie remonte neer, maar konden het niet afmaken en dat kwam hard aan. Limburg beschikt over meer individueel talent en met vlagen hadden we het bijzonder moeilijk, maar toch lag de winst binnen handbereik. Als kwalitatief zwakkere ploeg moeten we de richtlijnen perfect uitvoeren om te kunnen winnen, zo niet betaal je cash. De jongeren kregen misschien wel een lesje in profbasket.”

Leider Maras

Aanvoerder Ivan Maras speelde een dijk van een wedstrijd. De 36-jarige center pakte uit met twintig punten en dertien rebounds, maar moest finaal toch plooien voor het versterkte Limburg, dat door tal van kenners als grootste uitdager voor landskampioen Oostende wordt getipt. Maras stond liefst 37 minuten op het terrein. “Na het vertrek van Coleman en Valinskas wisten we dat we dat kwaliteitsverlies als ploeg moesten opvangen. Ik beloof je dat we zullen blijven vechten zoals we dat tegen Limburg voorbeeldig deden. Helaas werden we niet beloond met een zege. Jammer voor onze fantastische fans, maar ook voor de groep die een opsteker kon gebruiken na de vermijdbare nederlaag op Luik.”

Maras krijgt als ancien veel verantwoordelijkheid op de schouders geschoven, maar mort niet. “Ik ben de speler met de meeste ervaring en het is mijn taak om de jonge spelers te begeleiden en beter te maken op het veld. Voor mij was het verlengen van mijn contract geen moeilijke keuze. Ik krijg in Aalst enorm veel respect van de supporters en van de technische staf. De chemie tussen de supporters en de ploeg maakt van Okapi een unieke club. De cijfers op je loonbriefje zijn niet het belangrijkste in het leven.”